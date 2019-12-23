مأساة خلف الهياكل العظمية في الإسكندرية

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قضايا وحوادث

الهياكل العظمية في الإسكندرية
الهياكل العظمية في الإسكندرية
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متابعات - أمينة عبد العال

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أجهزة الأمن

الإسكندرية

هياكل عظمية

محرك بك

تمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية من كشف الغموض وراء العثور علي هياكل عظمية بطريق محور المحمودية بمنطقة محرم بك في الإسكندرية، حيث تبين أن الهياكل العظمية لرجل على المعاش وزوجته وتوفيا داخل شقتهما في سيدي جابر، إلا أن تشكيلا عصابيا اقتحم الشقة واستقر بها وقاما بإلقاء الهياكل العظمية في المكان الذي تم العثور عليهما به.

وكان التشكيل العصابي المكون من 6 أفراد، الذي تخصص في الاستيلاء علي الشقق، قد اقتحم الشقة لسرقتها إلا أنهم فوجئوا بالهياكل العظمية فقاما بنقلها ثم زوروا عقد الشقة التي يقيم بها الضحايا، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم والتحقيق معهم.

جدير بالذكر أن أهالي الحضرة الجديدة عثروا على الهياكل العظمية بالقرب من كوبري الزهور، وبتحريات المباحث واستدعاء الشهود وبعد مرور 72 ساعة كشفت قوات الأمن غموض الواقعة.


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