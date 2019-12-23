فك لغز العثور على هياكل عظمية و 7 غوايش بالإسكندرية

23 ديسمبر 2019 - 08:07 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من فك لغز العثور على هياكل عظمية لجثتي رجل وامرأة على الطريق بمنطقة محرم بك .



وكشفت التحريات مفاجأة من العيار الثقيل بعد اكتشاف 7 غوايش ذهبية رفقة الجثتين مما أوضح أن الوفاة لم تكن بدافع السرقة.



المفاجأة الثانية بعد اكتشاف أن وفاة الرجل والمرأة طبيعية وليست ناتجة عن جريمة قتل .



وأمكن تحديد عدد من الأشخاص قاموا بإلقاء جوال في المنطقة التي تم العثور على الهيكل العظمي فيها ، وبالقبض عليهم أقروا أن أشخاصا طلبوا منهم التخلص من بعض المخلفات المنزلية نظير مبلغ مالي وأرشدوا عن هويتهم .



وتبين أن تاجر سيارات - 24 سنة - و حاصل على ليسانس - 28 سنة - و موظف بالمعاش - 66 سنة - احترفوا تزوير عقود الشقق والاستيلاء عليها .



وأشار المتهمين إلى أنهم استغلوا اختفاء رجل و زوجته عن الظهور في عقار وقرروا اصطناع عقود تفيد ملكيتهم لشقة المختفين.



وتابع المتهم السادس : حين فتحنا الشقة فوجئنا بجثتي الرجل والمرأة وقد تحللا فقررنا التخلص من الرفات عن طريق استدعاء العمال المشار إليهم .



