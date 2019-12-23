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الهياكل العظمية

فك لغز العثور على هياكل عظمية و 7 غوايش بالإسكندرية

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فك لغز العثور على هياكل عظمية و 7 غوايش بالإسكندرية

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الهياكل العظمية
الهياكل العظمية
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أحمد عادل شعبان

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الهياكل العظمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من فك لغز العثور على هياكل عظمية لجثتي رجل وامرأة على الطريق بمنطقة محرم بك .

وكشفت التحريات مفاجأة من العيار الثقيل بعد اكتشاف 7 غوايش ذهبية رفقة الجثتين مما أوضح أن الوفاة لم تكن بدافع السرقة.

المفاجأة الثانية بعد اكتشاف أن وفاة الرجل والمرأة طبيعية وليست ناتجة عن جريمة قتل .

وأمكن تحديد عدد من الأشخاص قاموا بإلقاء جوال في المنطقة التي تم العثور على الهيكل العظمي فيها ، وبالقبض عليهم أقروا أن أشخاصا طلبوا منهم التخلص من بعض المخلفات المنزلية نظير مبلغ مالي وأرشدوا عن هويتهم .

وتبين أن تاجر سيارات - 24 سنة - و حاصل على ليسانس - 28 سنة - و موظف بالمعاش - 66 سنة - احترفوا تزوير عقود الشقق والاستيلاء عليها .

وأشار المتهمين إلى أنهم استغلوا اختفاء رجل و زوجته عن الظهور في عقار وقرروا اصطناع عقود تفيد ملكيتهم لشقة المختفين.

وتابع المتهم السادس : حين فتحنا الشقة فوجئنا بجثتي الرجل والمرأة وقد تحللا فقررنا التخلص من الرفات عن طريق استدعاء العمال المشار إليهم .

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