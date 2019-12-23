51 مصابًا إثر تصادم 69 سيارة بولاية فرجينيا الأمريكية

23 ديسمبر 2019 - 01:10 ص

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، إصابة 51 شخصًا بعضهم حالته خطيرة؛ إثر حادث مروري نجم عن تصادم 69 سيارة على طريق سريع في ولاية فرجينيا جنوب غربي الولايات المتحدة.



وقالت الرقيب بشرطة الولاية، ميشيل أنايا، إن الحادث وقع قبل الساعة الثامنة صباح الأحد (13: 00 تغ)، مباشرة على الطريق السريع 64 غربًا في مقاطعة يورك، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضافت أنه لم ترد بلاغات عن وقوع أي وفيات، لكن الأمر استغرق ساعات من طواقم الإنقاذ لإخلاء الطريق وإعادة فتح جميع ممرات المرور.

وأشارت أنايا إلى أن السلطات لا تعرف حتى الآن سبب الحادث، لكن الضباب وظروف الطرق الجليدية كانت عوامل مساهمة.

وأوضحت أنايا أن 69 مركبة تعرضت للتصادم خلال الحادث، وتم علاج أو نقل 51 شخصًا إلى أربعة مستشفيات محلية، وأنها ليس لديها تفاصيل عن مدى خطورة إصابات الضحايا.