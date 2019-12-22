» بالصور.. تعيين أول سفير كويتي لدى فلسطين

22 ديسمبر 2019 - 05:29 م

شهدت مدينة (أريحا) الفلسطينية، اليوم الأحد، وصول سفير الكويت لدى فلسطين والأردن عزيز الديحاني إليها لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويعد الديحاني أول سفير كويتي لدى فلسطين.

وقد أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نهاية أكتوبر الماضي مرسوما أميريا بتعيين الديحاني سفيرا غير مقيم للكويت لدى فلسطين.

ومن المقرر ان يقدم الديحاني أوراق اعتماده للرئيس عباس في مدينة (رام الله) غدا الاحد في إطار زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية التي تستمر يومين.