» إغلاق المطعم الكوري الشمالي الوحيد في الشرق الأوسط

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قبل دخول عقوبات الأمم المتحدة التي لا مثيل لها في التاريخ ضد كوريا الشمالية، حيز التنفيذ توقف مطعم يديره عمال من كوريا الشمالية في أبو ظبي بالإمارات العربية عن العمل.

وتفرض العقوبات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي في 22 ديسمبر 2017، على جميع الدول الأعضاء ترحيل عمال كوريا الشمالية إلى وطنهم من أجل الحد من تدفق العملات الأجنبية إلى بيونج يانج.

يذكر أنه تم منح الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عامين لتنفيذ الإجراء بالكامل، وينتهي الموعد النهائي اليوم الأحد، ويتعين على الدول تقديم تقرير حول تنفيذه إلى المجلس بحلول 22 مارس من العام المقبل.

ونقلت وكالة "يونهاب"، "عن مصادر، أنه لم تجدد حكومة الإمارات الرخصة التجارية لأوكريو جوان وتأشيرات عمال المطعم".


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