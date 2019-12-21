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شبح "أنفلونزا الخنازير" يهدد الدقهلية.. والأطباء يؤكدون تحور" الفيروس"

وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير

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وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير

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شبح "أنفلونزا الخنازير" يهدد الدقهلية.. والأطباء يؤكدون تحور" الفيروس"
شبح "أنفلونزا الخنازير" يهدد الدقهلية.. والأطباء يؤكدون تحور" الفيروس"
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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد عن انتشار هذا النوع من الإنفلونزا.
وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد على، مساء السبت أن الأنفلونزا المنتشرة حاليًا هي أنفلونزا موسمية وهذا هو الموسم الخاص بها، وهي تتفاوت بين حالات متوسطة وبسيطة وشديدة، مشيرًا إلى أن أنفلونزا الطيور لا تنقل من إنسان إلى إنسان ولكن قد تنتقل من الطيور إلى الإنسان.
وأشار إلى أن أنفلونزا الطيور الإصابة بها حالات فردية وهي غير منتشرة، لافتَا إلى أن فيروس لإنفلونزا يصيب ملايين من الناس كل عام.
وأوضح وزير الصحة الأسبق أن 50 مليون أمريكي أصيبوا بالإنفلونزا خلال هذا الموسم، مناشدًا المواطنين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بعدم الخروج من المنزل لمدة 3 أيام حال إصابتهم بالمرض حتى لا تحدث مضاعفات بالإضافة إلى عدم انتشار العدوى.

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