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"موسى" يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري المرتقب

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احمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن التعديل الوزاري، متسائلًا: «هل يمكن إعلان تعديل وزاري غدًا؟»، كاشفا أنه قد يتم عرض أسماء المرشحين للتعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على البرلمان غدا.
وأشار موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى أنه من المرجع تغيير من 8 إلى 10 حقائب وزارية، وربما يكون التغيير الأكبر في القطاع الخدمي، فضلا عن دمج بعض الوزارات، معقبا: «إحنا بنشكر كل الناس، مفيش حد بيستمر طول العمر».
وأضاف أن منصب الوزير لم يعد «أبهة» مثل زمان، وهناك صعوبات كثيرة يواجهها الوزير، معلقا: «كان زمان الوزير معاه 10 عربيات، دلوقتي الوزير يوم إجازته ياخد عربيته ويمشي لوحده».

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