روسيا.. مقتل عنصرين في حادث الهجوم على "الأمن الفيدرالي"

20 ديسمبر 2019 - 10:10 م

أعلنت لجنة تحقيق روسية، مقتل عنصرين اثنين في حادث إطلاق النار قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في العاصمة موسكو الخميس.



وذكر بيان صادر عن لجنة التحقيق الروسية، الجمعة، أن "الهجوم المسلح الذي وقع أمس (الخميس) قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي، أسفر عن مقتل عنصر أمني من الهيئة".

وأشار البيان، إلى مقتل عنصر آخر، الجمعة، في المستشفى نتيجة لإصابته الخطيرة، ليرتفع عدد القتلى من عناصر الأمن إلى 2.

وأضاف أن منفذ الهجوم، يدعى "يفغيني مينيوروف"، ويبلغ من العمر 39 عاما، وهو مسجل في منطقة موسكو.

ولم يذكر البيان، أية تفاصيل أخرى حول حيثيات حادث إطلاق النار، وأسباب تنفيذه.

والخميس، فتح شخص مجهول النار من سلاح رشاش، أمام مبنى الهيئة بالعاصمة موسكو، تزامنا مع إلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة في الكرملين، بمناسبة عيد جهاز أمن الدولة، الموافق لـ 20 ديسمبر/كانون الأول.