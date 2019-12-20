  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مواقع التواصل الاجتماعي

خبير يكشف كيف يمكن مواجهة حروب الجيل الرابع

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على مهرجان "الميدل بيست" في السعودية

شبورة

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر غدا

عبد المنعم السعيد

"الأزهر الشريف يحمي مصر من هذا الأمر الخطير"

الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الجيش المصري

لهذا الأسباب.. مصر تخرج من الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب

بن سلمان

بالصور.. وزير الحرس الوطني يقبل يد ولي العهد "بن سلمان" لهذا السبب

الكويت

بعد مصرع أحدهم.. شبكة سرية تهدد حياة المصريين بالكويت

كسوف الشمس - أرشيفية

ظلام يضرب الأرض لمدة 3 أيام.. ومصر تعلق

جهاز المنتخب

تحذير شديد من "البدري" لـ"محمد بركات"

روسيا.. مقتل عنصرين في حادث الهجوم على "الأمن الفيدرالي"

عرب وعالم

الشرطة الروسية ارشيفية
الشرطة الروسية ارشيفية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل مطلق النار قرب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

#

القبض على المتسبب في حريق إيتاي البارود

#

مجلس الأمن يدين "بأقوى العبارات" هجوم القاهرة الإرهابي

#

مقتل ربة منزل علي يد سلفتها لهذا السبب

أعلنت لجنة تحقيق روسية، مقتل عنصرين اثنين في حادث إطلاق النار قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في العاصمة موسكو الخميس.
وذكر بيان صادر عن لجنة التحقيق الروسية، الجمعة، أن "الهجوم المسلح الذي وقع أمس (الخميس) قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي، أسفر عن مقتل عنصر أمني من الهيئة".
وأشار البيان، إلى مقتل عنصر آخر، الجمعة، في المستشفى نتيجة لإصابته الخطيرة، ليرتفع عدد القتلى من عناصر الأمن إلى 2.
وأضاف أن منفذ الهجوم، يدعى "يفغيني مينيوروف"، ويبلغ من العمر 39 عاما، وهو مسجل في منطقة موسكو.
ولم يذكر البيان، أية تفاصيل أخرى حول حيثيات حادث إطلاق النار، وأسباب تنفيذه.
والخميس، فتح شخص مجهول النار من سلاح رشاش، أمام مبنى الهيئة بالعاصمة موسكو، تزامنا مع إلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة في الكرملين، بمناسبة عيد جهاز أمن الدولة، الموافق لـ 20 ديسمبر/كانون الأول.
والخميس، أعلنت قناة "روسيا اليوم"، مقتل 3 أشخاص، في الحادث، قبل إعلان لجنة التحقيق الروسية مقتل اثنين فقط. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقل زوج ملكة بريطانيا للمستشفى بشكل عاجل
» الطفل جون ضحية التنمر يروي تفاصيل لقائه مع "السيسي"
» مصر تمتلك روبوت مثل «صوفيا» بهذا التوقيت
» 6 شروط لازم تتوجد في الرجل عشان يكون زوج مناسب
» "أردوغان" يفاجئ والدة أمير قطر بتصرف غير متوقع
» لاعب فنون قتالية يكشف تفاصيل دخوله موسوعة جينيس
» الزمالك يواصل مسلسل نزيف النقاط بالتعادل أمام سموحة
» بيان مصري جديد حول مفاوضات سد النهضة
» أسعار الذهب تستقر عند هذا الرقم في ختام الأسبوع
» من حزب «الوفد».. علي معلول يتمنى هذا الأمر للأهلي
» فيتو «روسي- صيني» ضد مشروع قرار لتقديم مساعدات لسوريا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب