«رحيل الطفلة».. ارتفاع عدد ضحايا قطار ميت غمر

وقع حادث اصدام قطار بسيارة مساء أمس الخميس، عند مزلقان الصوفي على طريق الزقازيق - ميت غمر، مما أدى إلى مصرع وإصابة أشخاص.

وارتفع عدد ضحايا حادث قطار ميت غمر إلى 8 وفيات بعد وفاة الطفلة ملك سليمان الكواوى، البالغة من العمر 4 سنوات، والتى خضعت لعدة عمليات في محاولة لإنقاذ حياتها، ولكن باءت بالفشل.

وقال شهود عيان أنه فور اقتراب القطار القادم من طنطا- للزقازيق تم إغلاق مزلقان الصوفى التابع للوحدة المحلية، إلكترونيا ونزلت الذراع لمنع مرور السيارات، إلا أن سائق السيارة الفان سار في الاتجاه المعاكس متخطيا السيارات وقطع الطريق المعاكس متخطيا المزلقان من الجهة المفتوحة فاصطدم به القطار القادم بسرعته من منتصف السيارة وسط صرخات الركاب وسار به عدة أمتار.

وبدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر، مساء الخميس، باصطدام قطار بسيارة ميكروباص «فان» عند مزلقان الصوفى على طريق الزقازيق- ميت غمر.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بسبب مرور السيارة أثناء عبور القطار.

وأوضح الفحص الأولى أن السيارة فان رقم 132717 ملاكي الدقهلية كانت تقل 11 شخصا بينهم أطفال من أسرة واحدة وكانوا متوجهين لحضور أحد الأفراح بقاعة على طريق ميت غمر الزقازيق، وتحول الفرح لمأتم بعدما حضر جميع المعازيم إلى مكان الواقعة ثم توجهوا للمستشفى.