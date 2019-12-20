مبنى للإجهاض والتنويم بمكة المكرمة

20 ديسمبر 2019 - 02:46 م

تمكنت قوات الأمن في العاصمة المقدسة مكة المكرمة من ضبط مقيمين من جنسية آسيوية حوّلا منزلا مكونا من طابقين لمستشفى لأجل استقبال المرضى والتنويم والقيام بعمليات توليد وإجهاض للنساء.

وفي التفاصيل قام رجال البحث والتحري من خلال دوريات الأمن برصد نشاط ملحوظ، حول أحد المنازل بحي الزهور يتردد عليه أشخاص من عدة جنسيات مختلفة

واتضح من خلال البحث أن المبنى عبارة عن مستشفى يديره عمالة من جنسية آسيوية لاستقبال المرضى ونقل الدم وإجهاض النساء.

وعقب المداهمة تم العثور على معمل لطب الأسنان وأدوية وعلاجات ومحاليل طبية وثلاجة محفوظ فيها دماء أثناء القيام بعمليات الإجهاض ومخرج للهروب في حالة المداهمة.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية لرجال الأمن في أقل من شهر بمكة المكرمة، التي يتمكنون فيها من ضبط منزل في الحي نفسه، لأجل استقبال النساء للإجهاض والتوليد.