» مواطنة صينية تحاول اقتحام مقر إقامة ترامب

20 ديسمبر 2019 - 01:22 م

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، جين شوانغ، اليوم الجمعة، أن السلطات الأمريكية احتجزت مواطنة صينية هذا الأسبوع.







وقال شوانغ خلال مؤتمر صحفي: "وفقًا لمعلوماتي الحالية، تلقت البعثة الدبلوماسية الصينية في الولايات المتحدة إشعارًا من الجانب الأمريكي بشأن احتجاز مواطنة صينية في الـ18 من كانون الأول/ ديسمبر. وكانت القنصلية العامة للصين في هيوستن قد أتيحت لها بالفعل الفرصة للاتصال بها".





وأشار، إلى أن الحكومة الصينية تطلب من رعاياها الموجودين في الخارج الالتزام بالقوانين المحلية وعدم الانخراط في أي أنشطة غير قانونية، وتطلب أيضا من الولايات المتحدة احترام الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنة الصينية المحتجزة.



