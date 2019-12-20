» إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي

20 ديسمبر 2019 - 12:50 م

أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي للفضاء، اليوم الجمعة ، حيث تجمع مسؤولون ومواطنون في مرصد ومركز إينتوتو للأبحاث شمالي العاصمة أديس أبابا قبيل الفجر لمشاهدة بث حي لانطلاق القمر من محطة فضاء في الصين.





وقال نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن في كلمة بالمناسبة "سيكون هذا أساسا لرحلتنا التاريخية نحو الرخاء".





وأوضح سولومون بلاي المدير العام للمعهد الإثيوبي لعلوم الفضاء والتكنولوجيا لرويترز، أن مهندسين صينيين وإثيوبيين صمموا القمر الصناعي مضيفا أن الصين دفعت نحو ستة ملايين دولار من تكاليف التصنيع التي تجاوزت سبعة ملايين دولار.





وأضاف"الفضاء يعني الغذاء، الفضاء يعني فرص العمل، أداة للتكنولوجيا... السيادة، الحد من الفقر. كل شيء كي تحقق إثيوبيا تنمية شاملة مستدامة".





وذكر مسؤولون أن القمر الصناعي سيستخدم في توقعات الطقس ومراقبة المحاصيل.



