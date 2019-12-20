  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضي منصور في المؤتمر

بالصور.. عزاء شقيقة مرتضي منصور بالدقهلية

محمد رمضان

" الأسطورة" يواجه اتهام بسرقة هذه الأغنية

العثور على قبر سري لقائد "دفة تايتنك"

العثور على قبر سري لقائد "دفة تايتنك"

انتحار

انتحار طالبة بجامعة أسيوط

بوتين- ترامب

بوتين يهدد: سنواجه أمريكا بهذا الأمر

قطار

7 قتلى في اصطدام قطار "طنطا- الزقازيق" بسيارة سوزوكي

المترو

الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

النائب وليد الطبطبائي

مقطع فيديو يبكي الشارع الكويتي

داعش

" ميكانيكي داعش" يعترف بهذه العمليات تخريبية

هالة زايد

"الصحة " تفجر مفاجأة بشأن أنفلونزا الخنازير

إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي

عرب وعالم

إطلاق قمر صناعي جديد “إيجي سات” .. واستعدادات لإنشاء وكالة فضاء مصرية
إطلاق قمر صناعي جديد “إيجي سات” .. واستعدادات لإنشاء وكالة فضاء مصرية
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أول قرار لـ «كارتيرون» قبل مواجهة أول أغسطس

#

قمر صناعي جديد بـ "الصين" لتكنولوجيا الاتصالات

#

أول تعليق لرئيس وزراء أثيوبيا على فوزه بـ «نوبل» للسلام

#

«الذهب» يسجل أول تراجع أسبوعي منذ بداية الشهر

إطلاق

إثيوبيا

طقس

محاصيل

قمر صناعى

أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي للفضاء، اليوم الجمعة، حيث تجمع مسؤولون ومواطنون في مرصد ومركز إينتوتو للأبحاث شمالي العاصمة أديس أبابا قبيل الفجر لمشاهدة بث حي لانطلاق القمر من محطة فضاء في الصين.
وقال نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن في كلمة بالمناسبة "سيكون هذا أساسا لرحلتنا التاريخية نحو الرخاء".

وأوضح سولومون بلاي المدير العام للمعهد الإثيوبي لعلوم الفضاء والتكنولوجيا لرويترز، أن مهندسين صينيين وإثيوبيين صمموا القمر الصناعي مضيفا أن الصين دفعت نحو ستة ملايين دولار من تكاليف التصنيع التي تجاوزت سبعة ملايين دولار.

وأضاف"الفضاء يعني الغذاء، الفضاء يعني فرص العمل، أداة للتكنولوجيا... السيادة، الحد من الفقر. كل شيء كي تحقق إثيوبيا تنمية شاملة مستدامة".
وذكر مسؤولون أن القمر الصناعي سيستخدم في توقعات الطقس ومراقبة المحاصيل.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» قلق روسي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا
» مواطنة صينية تحاول اقتحام مقر إقامة ترامب
» إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي
» شيرين رضا تعتذر لعامل" الزبالة" وتثير مواقع التواصل
» "الطلائع" يعلن قائمته استعدادا للجونة
» قطع الطرق في لبنان اعتراضا علي تكليف دياب بتشكيل الحكومة
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» الهضبة يشارك الشربيني هذه الرقصة
» السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
» مني زكي توجه رسالة إلي فريق كرة القدم النسائية في المطار
» "الجبلاية" تكشف موعد تطبيق "var " بالدورى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن