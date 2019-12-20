» قطع الطرق في لبنان اعتراضا علي تكليف دياب بتشكيل الحكومة

20 ديسمبر 2019 - 11:12 ص

قطع مئات المحتجون منذ مساء أمس الطرق اللبنانية في مناطق مختلفة من لبنان وحتى صباح اليوم اعتراضا علي تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث قاموا بقطع الطرق الداخلية في مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان، وكذلك محافظة عكاز بالإطارات والعوائق الحديدية، ومعظم الطرق الفرعية والداخلية والطريق العام في دير عمار مقابل مبني البلدية.

في سياق متصل جابت الدراجات النارية الشوارع وسط إطلاق نار في الهواء، وأفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوي الأمن الداخلي بأن أوتوستراد الناعمة وأوتوستراد الجية مفرق برجا مقطوعان وهما الطريقان الرئيسيان اللذان يربطان الجنوب بالعاصمة بيروت.

كما أفاد مسئولين بالبقاع بأن الطرق المقطوعة هي تعلبايا، سعدنايل، المرج ، أوتوستراد زحلة ، مكسة العالي، جديتا العالي، ترشيش، ضهور، زحلة، كامد اللوز، حوش الحريمة، غزة، قب الياس.