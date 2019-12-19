أمير سعودي يتحدث عن «ثورة» ويكشف عن مرحلة جديدة

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الرياضة السعودية

تحول بالسعودية

كشف الأمير السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن تحول عظيم يحدث ببلاده حاليًا.

وقال الأمير الذي يتولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أنه على الجميع "إدراك أن السعودية تمر بمرحلة تحول عظيمة".

جاء هذا في معرض حديثه عن "الثورة الرياضية" الكبرى التي انطلقت في السعودية خلال عام 2019.

وصرح بأنه "على أي حال سنواجه انتقادات، سواء نظمنا البطولات أم لم ننظمها"، مشيرًا إلى بلاده لطالما انتقدت بسبب عدم الانفتاح على العالم، ولا تنفتح على السياحة ومختلف النشاطات.

وأكمل: "الآن بعد كل ما نقوم به يتحدثون عن الغسيل الرياضي"، مضيفًا أن "الرياضة أداة رئيسية للتغيير الاجتماعي داخل المملكة".

كما أكد على أهمية دور الشباب في بلاده معتبرًا أنهم هم الذين يقودون هذا التغيير في السعودية حاليًا.

وقال إن "أكثر من نصف سكان المملكة البالغ عددهم حوالي 20 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 25 عاما".

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