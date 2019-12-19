  • الخميس 19 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسي

موسى: منتدى الشباب لم يكلف الدولة مليم

موسم الرياض

مفاجأة في قضية طعن فنانين سعوديين بموسم الرياض

السيسي

تفاصيل رسالة خادم الحرمين للرئيس السيسي

قطر والسعودية

3 خطوات في اتفاق السعودية وقطر بشأن المصالحة

صلاح وجيسي عبده

تصريحات جديدة لـ جيسي عبده عن صورتها مع "صلاح"

طائرة أمريكية

كارثة.. أمريكية تسرق طائرة لتفجير مبنى

الإمارات

منح إماراتية للوافدين .. 4 شروط تعرف عليها

عبد الخالق عبد الله

بعد خلفان.. مستشار بن زايد: ما يحدث في ماليزيا " قاع" وليس قمة

الجيش السوداني: تصدينا لهدف جوي فوق الخرطوم

حريق داخل مقر قيادة الجيش السوداني

المطربة الأمريكية جينفر جراوت

"صديق المنشاوي"..وراء إسلام المطربة الأمريكية جينفر جراوت

هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الفلفل الحار

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

رغدة: حاولت الاعتناء بـ«هيثم زكي» لكن هذا ما حدث

#

هذا ما يفعله خالد النبوي في كواليس "ممالك النار"

#

الدولار يستقر فى المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

#

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

الحدث اليوم

الفلفل الحار

احمد عبد العزيز

أكد أحمد عبدالعزيز، طبيب بشري، أن تناول الفلفل الحار له تأثير كبير على القلب وجسم الإنسان، قائلا :" أغلب البحوث التي تم إجراؤها تؤكد أنه يحمي من النوبات القلبية، ويحمي من سرطانات البروستاتا، والبنكرياس، وتقتل الخلايا السرطانية.

وأضاف "عبدالعزيز"، في مداخلة مع برنامج "عالم بلا حدود"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن هذا يحدث عندما يتناول الإنسان وجبات حارة أربعة مرات في الأسبوع، ويعتبر من أفضل مضادات الالتهاب، كما أنه له نتائج جيدة في علاج الاتهابات.

وتابع :"اللي يشتكون من مشاكل في الهضم عند تناول الوجبات الحارة، فقد نصح بتناول الفلفل الحار بطريقة معتدلة، مشيرا إلى أنه له نتائج جيدة في علاج قرحة المعدة، كما أنه يخفف من آلام أعراض نزلات البرد".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل بـ فستان قصير
» قائمة الزمالك استعدادا لـ "سموحة"
» هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الفلفل الحار
» إصابة لاعب شهير بالأهلى بورم فى المخ
» مصر تتسلم شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020
» بدولة خليجية.. ورّط زوجته في التعاطي لمنعها من الطلاق
» التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى
» "البدرى" يكشف سر غيابه عن مباريات الدورى
» تلقي بنفسها من أعلى برج بالشارقة.. ما الأمر
» جامع زوجته وهما لا يعلمان بالحيض.. الإفتاء ترد
» "كيد نسا"..زينة عاشور بعدسة مصور عمرو دياب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:00 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن