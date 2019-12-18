بالصور.. إحراق شجرة عيد الميلاد في لبنان

18 ديسمبر 2019 - 11:20 ص

منذ بداية الاحتجاجات في لبنان، ظهرت عاصمة الشمال طرابلس بطبيعتها الحقيقية كمدينة للتعايش بين المسلمين والمسيحيين، ووضع أهالي طرابلس، أشجار الميلاد وسط الساحات في طرابلس، معربين عن محبتهم لإخوانهم المسيحيين.

وفي موقف مغاير للواقع، تطور المشهد أمس؛ حيث أقدم مجهولون على إحراق شجرة الميلاد.

ويشهد لبنان احتجاجات ضد الوضع الاقتصادي والسياسي، منذ أكثر من شهرين، وتطور المشهد السلمي منذ بدايته مؤخرًا إلى اشتباكات بين الثوار ومجموعات حزبية معارضة للثورة.







