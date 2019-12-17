  • الأربعاء 18 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:31 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي: "إدوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر دي عروسة"

معطر

استشاري يحذر من معطرات الجو والسبب خطير

منتدى شباب العالم

اقتصادي يوجه رسالة هامة لشباب مصر في الخارج

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

أرشيف

الطلاق السري.. رصاصة غدر في ظهر المرأة

عماد عفت

رؤيا غريبة لـ«عماد عفت» بعد وفاته

الملك سلمان

الملك سلمان يعلق على قمة تثير قلق المملكة

مريم حسين

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بامتلاكها قصرًا كبيرًا

الشيماء مرسي : هذا هو الفرح الحقيقي

هجوم ناري من ابنة «مرسي» على قيادات بالإخوان

ترامب: الديمقراطيون انحرفوا عن العدالة وكبدوا عائلتي ألم كبير

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

استقالة مسئول كبير في إدارة "ترامب"

#

تدوينة غاضبة لسيدة البيت الأبيض عن عزل ترامب

#

أمينة أردوغان تكشف هذا الأمر عن ميلانيا ترامب

#

ترامب يعفو عن ضباط ارتكبوا جرائم حرب بالعراق وأفغانستان

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزله التي يتولاها الديمقراطيون في الكونجرس وذلك في خطاب أرسله إلى رئيسة الكونجرس الديمقراطية نانسي بيلوسي, متهما الديمقراطيين بـ"الانحراف عن العدالة".
 وأدان ترامب - في الخطاب الذي نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي - تعامل ديمقراطيي الكونجرس مع إجراءات عزله, مضيفا أن  الديمقراطيين هم من يتدخلوا في انتخابات الولايات المتحدة, وهم من يقوضون الديمقراطية الأمريكية, ويعرقلون العدالة, ويجلبون الألم والمعاناة للدولة من أجل مكاسبهم الأنانية والشخصية والسياسية والحزبية .
ونوه الموقع بأن الخطاب يأتي ليلة تصديق مجلس النواب الأمريكي على بنود عزل ترامب, غدا الأربعاء, لتنتقل بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ لإجراء محاكمة من المرجح أنها ستكون سريعة وستنتهي بتبرئة ترامب. 
وأشار ترامب أيضا إلى أنه تأثر بالعزل على المستوى الشخصي قائلا: "القليلون ممن في مناصب عليا هم من يستطيعوا تحمل أو تجاوز هذا الاختبار.. أنتم (الديمقراطيون) لا تعلمون ولا تهتمون بالضرر والألم الكبير الذي أصبتم به الأفراد المحبين والرائعين في عائلتي".
وتابع ترامب: "لا يوجد شيء أود فعله أكثر من التوقف عن وصف حزبكم بالديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا.. لكن للأسف لا أعلم ما إذا كنتم ستعطوني الفرصة أبدا لذلك " .
ولفت الموقع إلى أن ترامب أعاد صياغة حججه المعتادة ضد إجراءات عزله في الكونجرس, بما في ذلك أن الديمقراطيين يسعون إلى الانتقام منه بسبب خسارة مرشحتهم هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة 2016 , وأن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كانت "مثالية".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أستون فيلا يكتسح "رديف" ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية
» حكم بسجن مسؤول سابق في حملة ترامب الانتخابية
» تعليق ناري لـ"بومبيو" على وقف الصين بث مباريات نادي "أوزيل"
» مصري يتسبب في إغلاق مطار بإيطاليا والسلطات تستنفر
» من ساحة "البوعزيزي".. الرئيس التونسي يعد بتحقيق مطالب الثورة
» بشرى سارة.. أسعار الذهب تتراجع لهذا الرقم
» الجونة يُحقق فوزًا مثيرًا على بيراميدز
» الكونجرس يرفض تمويل صفقة القرن
» فلامنجو البرازيلي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية
» طريق الموت بين مدينة السادات وشبين الكوم يحصد الأرواح
» الطلاق السري.. رصاصة غدر في ظهر المرأة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن