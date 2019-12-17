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السيسي: "إدوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر دي عروسة"

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السيسي: "إدوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر دي عروسة"

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المصريون ـ متابعات

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل سنويًا، أي 17 تريليون جنيهًا، لافتًا إلى أن موازنة مصر الحالية 1.6 تريليون جنيه.
وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع الوسائل الإعلام الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم: "لو مصر دخلها في سنة زي أول دولة بتهاجمنا هيكون دخلها 20 تريليون دولار في السنة"، معلقًا: "ادوني 20 تريليون دولار مرة واحدة وأنا أخلي مصر عروسة".
وتابع: "يا خسارة على الأمة اللي بتدمر نفسها، وبخرب بلادها بأيديها، يا خسارة دي مش سياسة دي خراب، ده مش إعلام ده دمار، دي مش مهنية ده تآمر"، في إشارة منه إلى الدول والإعلام المعاديين لمصر.

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