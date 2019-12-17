مارست الجنس مع الطلاب في سيارتها.. المحكمة تعاقب معلمة

عاقبت محكمة نيوزيلندية، معلمة بإحدى المدارس، بالسجن لمدة عامين ونصف، لإقامتها علاقة جنسية مع مراهقين أقل من السن القانوني.

وتبلغ من العمر 37 عامًا المدرسة ولديها أطفال وتعمل في مدرسة بمنطقة بلينهايم، وأدينت باصطحاب طالبين بشكل متكرر خارج المدرسة في وقت الغداء لممارسة الجنس معها في سيارتها في عام 2018، وذلك حسبما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المقرر أن يتم إدراج المعلمة في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، لكن حتى الآن لا يمكن الكشف عن اسم المرأة حتى صدور أمر قضائي يسمح بذلك. فهي ما زالت تخوض صراعا قضائيا لمنع الكشف عن هويتها لوسائل الإعلام.

ووفقًا للصحيفة، فإن المعلمة متزوجة من موظف بالشرطة وتم توظيفها للعمل في المدرسة لمدة 12 عامًا، وكشفت المرأة أمام محكمة بلينهايم المحلية عن أنها هددت بإيذاء نفسها إذا أوقف أحد الطلاب علاقته الجنسية معها ما دفعهما للاستمرار في هذه العلاقة.

وقال القاضي توني زهراب للمحكمة، إن المعلمة أعدّت وعلمت الصبيان على ممارسة الجنس بما في ذلك إرسال محتوى جنسي صريح لهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبهم، طالب محامو المعلمة بتطبيق الاعتقال المنزلي على موكلتهم، فقط؛ لأنه سيكون أفضل شكل لإعادة تأهيلها بزعم وجود مشاكل صحية عقلية لديها، كما طالبوا بإبقاء اسمها سريًا، مؤكدين أن أطفالها تعرضوا للتخويف بعد أن علم الناس بالمزاعم ضد أمهم.