الكونجرس يرفض تمويل صفقة القرن

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الكونجرس

صفقة القرن

تمويل صفقة القرن

ادارةة ترامب

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الكونجرس الأمريكي، رفض تمويل صفقة القرن.

وأوضحت أن المجلس رفض طلبا تقدمت به إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بتمويل مالي لدعم الخطة، في مارس الماضي.

وكان البيت الأبيض قد تقدم باقتراح الميزانية الخاص به إلى الكونجرس، بما يشمل طلبا للحصول على 175 مليون دولار لإنشاء "صندوق التقدم الدبلوماسي".

وذكرت الصحيفة العبرية أن "البيت الأبيض قال حينها إن هذا الصندوق ضروري في حالة التقدم نحو السلام الإقليمي وأنه يمكن استثمار هذا المبلغ في مساعدة الفلسطينيين"، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت أن "الطلب أظهر أن الإدارة أرادت الحصول على أموال يتم تخصيصها وتكون متاحة في حال تحسنت العلاقات مع الفلسطينيين"، لكنها أشارت إلى أن الكونجرس الأمريكي رفض، يوم الاثنين، طلب الإدارة الأمريكية.

وذكرت أن اتفاق الميزانية الذي توصل إليه قادة الكونجرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي نشر الاثنين، يتضمن "رفضا مباشرا لهذا الطلب النقدي".

ونقلت "هآرتس" عن مصدر في الكونجرس، أن الرفض لم يكن بدافع سياسي، بل "لاعتبارات في الميزانية".

وصرح المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة اسمه، بأن "لا أحد يعتقد أن خطة السلام هذه ستصدر في أي وقت قريب، فلماذا يكرس لها المال؟ إذا أصبحت جادة، فسيجدون في البيت الأبيض الدعم لذلك.. لن يقف أي شخص في الكونجرس في طريق خطة السلام إذا بدا أن لديها فرصة للنجاح".

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