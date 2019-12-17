القبض على بطل الفيديو الخادش في السعودية

تمكنت شرطة الحدود الشمالية، بالمملكة العربية السعودية، من القبض على الشاب الذي سخر من سياسة الانفتاح بصحبة سيدة، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، حسبما أعلنت صحيفة "صدى" السعودية.

وعلقت الممثلة الأردنية التي تدعى آلاء، على ظهورها في الفيديو قائلةً إنها تعرضت للخداع من قبل أحد الأشخاص، الذي اتفق معها على تصوير إعلان.

الفيديو الخادش

وأشارت إلى أنها فوجئت بأن المضمون كان مخالفًا لما اتفق عليه، معقبةً: "أنا كان عندي تصوير الصبح نمت وصحيت لقيت في مقطع مسيء منتشر وأنا سأتواصل مع المحامي والجهات المختصة حتى يأخذوا حقي من كل من شهر بي وأساء إلى سمعتي".