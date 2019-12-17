» رد حاسم من الخارجية الأمريكية عن عقوبات كوريا الشمالية

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متابعات - أمينة عبد العال

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أكد مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب إلا يدرس رفعا سابقا لأوانه العقوبات عن كوريا الشمالية في الوقت الذي تهدد فيه باستفزاز متصاعد برفضها عقد اجتماع لبحث نزع السلاح النووي.

وكانت روسيا والصين الاثنين الماضي قد عرضت علي مجلس الأمن أن يرفع الحظر المفروض علي صادرات كوريا الشمالية من التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات وفقا لمسودة قرار أطلعت عليه " رويترز".

في سياق متصل أعلن المبعوث الروسي لدي الأمم المتحدة إن هذه الخطوة تهدف إلي تشجيع المحادثات بين واشنطن وكوريا الشمالية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة طالبت بنزع كامل للسلاح النووي الكوري الشمالي، وتضغط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل التوصل لمعاهدة سلام رسمية بين الكوريتين.

 


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