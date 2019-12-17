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تركيا تعتقل 181 شخصا بتهمة الارتباط بـ"جولن"

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وكالات- الدويني فولي

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اعتقلت الشرطة التركية 181 شخصًا للاشتباه بارتباطهم بجماعة فتح الله جولن المتهمة بالتخطيط لانقلاب سنة 2016 الفاشل، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في أنقرة.

وجاءت عمليات الاعتقال بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبهًا بهم اتهموا باستخدام تطبيق " بايلوك" للرسائل المشفرة الذي تعتقد السلطات أنه استخدم لتنسيق محاولة الانقلاب.


وإضافة إلى الـ260، هناك 18 مشتبهًا بهم بينهم عشرة أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر.







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