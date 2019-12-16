مذيع الجزيرة يعلن التصالح مع تركي آل الشيخ

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تركي آل الشيخ

جمال ريان

أعلن الإعلامي الفلسطيني جمال ريان المذيع بقناة الجزيرة القطرية، عن إتمام الصلح بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مشيرًا إلى أنه على أمل اللقاء به في الرياض أو الدوحة قريبًا، حسب قوله.

ونفى جمال ريان صحة الصورة التي تداولها البعض للقائه بـ"آل الشيخ" ويقوم الأخير بتقبيله، وهي الصورة التي تعود حقيقتها للقاء تركي آل الشيخ بمحمود الخطيب رئيس مدلس إدارة النادي الأهلي، بعد أن تم الصلح بينهما وقام "آل الشيخ" بتقبيل "الخطيب".

وتعليقًا على الصورة المزيفة ، قال مذيع الجزيرة عبر حسابه على "تويتر" :" الصحيح أنني تصالحت معه بدون قبل ، أما هذه الصورة فهي مفبركة ، فلم يحدث ان التقيت سعادة تركي ال الشيخ في حياتي ، على أمل اللقاء به قريبا في الرياض او الدوحة ، قولوا إن شاء الله".


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