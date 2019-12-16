قتلى في صفوف الأمن العراقي في هجومين لداعش

نقلت وسائل إعلام عراقية عن خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الإثنين، وقوع هجومين قام بهما تنظيم "داعش" شمالي وشرقي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي "أقدمت عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية يوم أمس، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح آخر".