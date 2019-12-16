الإمارات تحاكم خليجيًا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي

أفادت وسائل إعلام إمارات، بأن محكمة الجنايات في دبي، باشرت محاكمة شاب خليجي، بتهم تهديد وسب شابة خليجية في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما رفضت الزواج منه.

وحسب موقع الإمارات اليوم، كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم (19 عامًا) أرسل رسائل عدة إلى المجني عليها (20 عامًا)، سبها فيها بعبارات خادشة للحياء، كما هدد بحرقها وحرق منزل ذويها، والدهس على وجهها، وإرسال صورة ومقاطع مرئية إلى أهلها، وفضحها على شبكات التواصل الاجتماعي، إذا لم تتزوجه.