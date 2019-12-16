  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي: "أنا إنسان قبل ما أكون رئيس"

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: لهذا السبب لم تتدخل مصر في أزمة ليبيا

الرئيس السيسي

السيسي منفعلا: "خلاص معندناش وقت نضيعه"

الأمن السعودي (أرشيفية)

السلطات السعودية تتحرك بعد فيديو أثار غضب المواطنين

سوزان مبارك

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

النائب فرج عامر

رئيس سموحة يرد علي مديونية النادي بـ48 مليارا

جهاد جريشة

مرتضى منصور يفتح النار على "جريشة"

القوات العراقية

قتلى في صفوف الأمن العراقي في هجومين لداعش

حفتر

قوات حفتر: إصابة وزير داخلية "الوفاق" في محاولة اغتيال

محاكمة

الإمارات تحاكم خليجيًا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي

الإمارات تحاكم خليجيًا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي

عرب وعالم

محاكمة
محاكمة
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أكثر من نصف الأمريكيين يتابعون الأخبار عبر موااقع التواصل

#

فيديو صادم.. إعلامية شهيرة في حوض الاستحمام

#

بسبب "صلاح"..يسرا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

#

رضوى الشربيني تلقن "أبو تورتة" درسًا على الهواء

أفادت وسائل إعلام إمارات، بأن محكمة الجنايات في دبي،  باشرت محاكمة شاب خليجي، بتهم تهديد وسب شابة خليجية في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما رفضت الزواج منه.

وحسب موقع الإمارات اليوم، كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم (19 عامًا) أرسل رسائل عدة إلى المجني عليها (20 عامًا)، سبها فيها بعبارات خادشة للحياء، كما هدد بحرقها وحرق منزل ذويها، والدهس على وجهها، وإرسال صورة ومقاطع مرئية إلى أهلها، وفضحها على شبكات التواصل الاجتماعي، إذا لم تتزوجه.


وقالت أم المجني عليها، إنها استمعت إلى الرسائل النصية التي وردت إلى ابنتها، لافتة إلى أنه سبها وهددها، لأنها رفضت الزواج منه.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى دولة جيبوتى
» شاهد.. كيف تغير شكل الفنانة صفاء أبو السعود
» شُكرى ومدير "الفاو" يوقعان خطاب نوايا لتمكين المرأة
» قطع المياه 8 ساعات بمصر الجديدة
» بعد قضية الفيديوهات.. شيما الحاج تثير الجدل من جديد
» مصر تشارك في المنتدى العالمي الأول للاجئين
» مصرع طفلة بأسيوط بعد تناولها وجبة إندومي
» الولايات المتحدة: مطالب كوريا الشمالية عدائية وغير ضرورية
» إنجي وجدان تحتفل بعيد جوازها السابع: "بحبك"
» بعد وفاته..حسن عفيفي يتصدر تريند جوجل
» "السياحة" تطور أسطولها النقلى.. بهذا الأمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية