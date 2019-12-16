» مصرع طفلة بأسيوط بعد تناولها وجبة إندومي

لقيت طفلة في محافظة أسيوط مصرعها نتيجة تعرضها للتسمم بعد تناول وجبة “إندومي” بالمنزل، وذلك بعد وصولها المستشفى لتلقي العلاج، عقب شعورها بوعكة صحية مفاجئة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.
بدأت تفاصيل الواقعة، عندما استقبل مستشفى طما في محافظة سوهاج، طفلة مصابة بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة منزلية “إندومي”، وذلك بعد سؤال والدتها.
وأكدت والدة الطفلة أن ابنتها وتدعى “ك.أ”، 15 عامًا، شعرت بوعكة صحية مفاجئة عقب تناولها طعام الإندومي، مما جعلها تتوجه إلى المستشفى لعلاجها، ولكنها توفيت قبل محاولة إسعافها، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.