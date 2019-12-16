» مصرع طفلة بأسيوط بعد تناولها وجبة إندومي

16 ديسمبر 2019 - 10:57 ص

لقيت طفلة في محافظة أسيوط مصرعها نتيجة تعرضها للتسمم بعد تناول وجبة “إندومي” بالمنزل، وذلك بعد وصولها المستشفى لتلقي العلاج، عقب شعورها بوعكة صحية مفاجئة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.





بدأت تفاصيل الواقعة، عندما استقبل مستشفى طما في محافظة سوهاج، طفلة مصابة بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة منزلية “إندومي”، وذلك بعد سؤال والدتها.



