«bein sports» لن تنقل البطولات الإفريقية في هذا الموعد

15 ديسمبر 2019 - 06:27 م

كشف عبد المنعم «شطة» نجم النادي الأهلي وعضو اللجنة الفنية السابق بـ«الكاف»، موعد توقف قنوات بي إن سبورتس، عن بث البطولات الإفريقية بمختلف أشكالها.

وقال «شطة» في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن قنوات بي إن سبورت، ستبث البطولات الإفريقية، بشكل طبيعي مؤقتًا، رغم تأييد غرفة التجارة الدولية قرار الـ«كاف» بفسخ تعاقده مع شركة «لاجاردير» الفرنسية.

وأضاف: «هناك قضايا ما زالت قائمة بين شركة لاجاردير والكاف، عندما يتم الحكم فيها بشكل نهائي، ستتوقف بي إن سبورت عن إذاعة البطولات الإفريقية».

وكانت الشركة الفرنسية «لاجاردير» حصلت على جميع حقوق بث وتسويق بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حتى عام 2028 مقابل مليار دولار.

يذكر أن غرفة التجارة الدولية قضت أمس، السبت، بتأييد قرار الكاف بفسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية، الحاصلة على نقل البطولات الأفريقية بشكل حصري، وذلك لخرقها قواعد المنافسة والاحتكار المعمول في مصر بلد المقر.