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عزيزة جلال تغنى "مستنياك" بالحجاب فى السعودية

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الفنانة المغربية عزيزة جلال
الفنانة المغربية عزيزة جلال
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علا خطاب

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كاردفان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمغنية المغربية، عزيزة جلال، وهي تغني أشهر أغانيها "مستنياك" بالحجاب، وذلك بعد غياب أكثر من 30 عامًا.

وتظهر عزيزة جلال، في مقطع الفيديو وهي تجلس على مائدة طعام، قبل بدء حفلها بمهرجان شتاء طنطورة في العلا بالمملكة العربية السعودية .

ومن المقرر أن يقام حفلها الغنائي يوم 26 ديسمبر الجاري.

وكانت الفنانة المغربية عادت للظهور بعد غياب لسنوات طويلة في أغسطس 2018 من خلال حفل أقامته سفارة المغرب بالمملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش.

يذكر أن عزيزة جلال اعتزلت الفن بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985 لتتفرغ للعيش معه في مدينة الطائف.


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