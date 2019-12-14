حقيقة تناول المناهج التعليمية الحكم العثماني "فاتحاً لمصر"

14 ديسمبر 2019 - 01:53 م

رد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ما تردد بشأن تناول المناهج المصرية فترة الحكم العثماني لمصر على أنه كان يمثل فتحا لمصر، وأن هناك تمجيدًا لمحمد الثاني، قائلاً: "هذه المعلومات ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف شوقي، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن كتب الدراسات الاجتماعية والتي تتناول فترة الحكم العثماني لمصر لم ترد فيها كلمة (الفتح العثماني لمصر) أو استيلاء العثمانيين علي مصر والشام، بل يتم الإشارة إلى تلك الفترة من تاريخ مصر بعنوان (الحكم العثماني لمصر)، ويتم تناولها بموضوعية تامة دون تمجيد أو تعظيم للشخصيات التاريخية وهذا أحد موجهات تأليف المناهج.

وأكد أنه يتم الإشارة في المناهج إلى العديد من مساوئ الحكم العثماني لمصر في كافة المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفنية، والفكرية، وكيف أنه قد فرض العزلة على مصر، وساد بها الجهل والتخلف نتيجة للركود الذي أصابها أثناء الحكم العثماني".