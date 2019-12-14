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بالفيديو.. "أردوغان" يزور الشيف بوراك في مطعمه

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وكالات- الدويني فولي

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو  يرصد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للشيف التركي المشهور بوراك في مطعمه .

ونشر الشيف بوراك على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو يجمعه بالرئيس التركي .

ويظهر في الفيديو قيام أردوغان بمصافحة الشيف التركي الذي نال شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها أثناء قيامه بطهي الطعام .

 ويملك الشيف بوراك على صفحته في منصة "إنستجرام" ما يقارب الـ13 مليون متابع .



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