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بومبيو: سنواصل استخدام كل إمكاناتنا لمواجهة حزب الله

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن بلاده ستواصل استخدام كل إمكانياتها لمواجهة التهديد الذي يمثله "حزب الله" اللبناني.
جاء ذلك بعد ساعات من إقرار وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجلي أعمال ومحاسب لبنانيين بتهمة تورطهم بشكل مباشر وغير مباشر في تمويل "حزب الله" من خلال غسل أموال.
وتعليقا على ذلك، قال بومبيو في تغريدة عبر "تويتر": "قمنا اليوم بتصنيف رجلي أعمال لبنانيين قاما بدعم حزب الله من خلال أنشطة مالية غير شرعية".
وأضاف مشددا: "سنواصل استخدام كل إمكاناتنا المتاحة لمواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله".
وأكد أن بلاده "تقف إلى جانب الشعب اللبناني في محاربة الفساد والارهاب".
وفي وقت سابق الجمعة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجلي الأعمال اللبنانيين ناظم سعيد أحمد المقيم في بلده، وصالح عاصي المقيم في الكونغو الديموقراطية، فضلا عن المحاسب المقيم اللبناني المقيم في بلده طوني صعب.
وأوضحت الوزارة، عبر بيان، أن كل من سعيد أحمد وعاصي، "يديران شركات بملايين الدولارات متورطة في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية للجماعة الإرهابية وأنشطتها الخبيثة على مصالح الشعب اللبناني".
كما أشارت أنه تم إدراج طوني على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة "تقديمه الدعم لصالح عاصي".
ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله: "يواصل حزب الله استخدام الشركات التي تبدو شرعية، كشركات واجهة لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث يمكن لها استخدام الرشوة والعلاقات السياسية لتأمين الوصول غير العادل إلى الأسواق والتهرب من الضرائب".
ولم يصدر على الفور تعقيب من "حزب الله" حول قرار الخزانة الأمريكية. -

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