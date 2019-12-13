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بعد دبي .

مكة المكرمة ثاني أفضل مكان عربي للسياحة في العالم

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أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة
أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة
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وكالات- الدويني فولي

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احتلت مكة المكرمة،مكانا متقدما في قائمة أفضل الأماكن السياحية عالميا لعام 2019، حيث نشرت مؤسسة يورومينتور العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، قائمة الأماكن التي تم اختيارها كأفضل الأماكن السياحية لعام 2019.
وحظت مكة بالمركز الثاني عربيا والعشرون عالميا بعد مدينة دبي التى احتلت صدارة الوجهات السياحية العربية في قائمة أفضل 100 مدينة سياحية حول العالم، واحتلت مكة هذا المركز وفقا لحساب عدد الزوار، حيث سجلت 9,833.0 مليون زائر خلال عام 2019.

ورصدت المؤسسة أفضل 100 مكان سياحي حول العالم بناء على عدد الزوار لكل مدينة خلال عام 2019، واحتلت العاصمة الصينية هونج كونج المركز الأول بـ 26 مليون زائر رغم الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة بها.

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