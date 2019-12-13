مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة في تشيلي

13 ديسمبر 2019 - 10:07 ص

أعلنت تشيلي مصرع جميع ركاب الطائرة الشحن المنكوبة والتي تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعللى متنها 38 شخصا، حيث لم تؤد عمليات البحث إلى العثور على ناجين.







وقال سلاح الجو التشيلي إنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث، لكنه لم يعثر على أي ناجين.









واختفت طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130 هيركليز" بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين الماضي من مدينة بونتا أريناس في تشيلي، باتجاه قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.









وكان على متن الطائرة 38 شخصا، من بينهم 17 هم أفراد طاقم الطائرة و21 راكبا كانوا جميعا في مهمة دعم لوجيستي، بينهم 3 مدنيين.









وقال إدواردو موسكايرا، الجنرال بسلاح الجو، لوسائل إعلام إن الطائرة لم ترسل أية إشارات استغاثة، مرجحا أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط بعد نفاد الوقود.