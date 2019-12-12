» مصرع 3 نزلاء في حريق بسجن بالسعودية

12 ديسمبر 2019 - 04:40 م

لقي 3 نزلاء مصرعهم بينما أصيب 21 آخرين، في حريق بأحد السجون السعودية.

وقالت المديرية العامة للسجون في السعودية ، إن الحريق نشب في سجن بلدية الملز بمدينة الرياض.

وأسفر الحريق عن وفاة 3 وإصابة 21 آخرين من نزلاء الجناح، قبل أن يتمكن المختصون، وبمساندة من الدفاع المدني، من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، بحسب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، أيوب بن حجاب بن نحيت.

وكشف "نحيت" أنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس، تعرض الجناح رقم 7 بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، مشيرًا إلى أن التحقيق جار في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.