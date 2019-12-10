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"فيتامين د".. 6 فوائد مذهلة لا غنى للجسم عنها

صحة وتغذية

أرشيف
أرشيف
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فتحي مجدي

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إذا كان البعض يفضل الابتعاد عن أشعة الشمس خوفًا على بشرته، فإنه لا غنى له تمامًا عنها، حتى يحصل على فيتامين "د" المليء بالفوائد لجسم الإنسان.

وفيما يلي أهم الفوائد الصحية لـ "فيتامين د"، وفق ما رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية:

. تحصين الجسم

سبب تعرض أجسادنا للأمراض الشائعة هو أننا لا نقضي وقتًا كافيًا في الشمس.

بينما تشير الدراسات إلى أن الحصول على جرعة صغيرة من فيتامين (د) يساعد على محاربة الأمراض الشائعة بأكثر من النصف. أما إذا كنت تعيش في بلد تغطيه السحب، عليك بسؤال طبيبك عن وصفة مكملات فيتامين (د).

. تقوية العظام

لابد أن يحتوي نظامك الغذائي على كمية كافية من الكالسيوم، المفيد للعظام. والحصول على جرعة صحية من فيتامين (د) يساعد الجسم على امتصاص الكمية المناسبة من الكالسيوم من الأطعمة، وعلى الرغم من أنه لا يؤثر بشكل مباشر على صحة عظامك، إلا أنه يضمن أن تظل عظامك سليمة وقوية.

. الحماية من السرطان

التعرض الجيد لأشعة الشمس يساعد النساء على تقليل مخاطر الإصابة بسرطانات المبيض. بينما لا يزال العلماء يعملون على إيجاد صلة مباشرة لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وفيتامين (د)، والمؤشرات مشجعة حتى الآن.

. منع مشاكل التنفس

الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي ينصح لهم بشكل عام مناخ أكثر دفئًا وجودة هواء أفضل، والحصول على كميات كافية من التعرض لـ "فيتامين د" يساعد على تحسين القدرة على التنفس.

لذلك لا تحتاج فقط إلى التحرك في مكان أكثر دفئًا للحصول على هواء أفضل، ولكن ستحصل على مستويات أعلى من فيتامين د.

5. بناء العضلات

عندما تجلس تحت أشعة الشمس، يمتص جسمك فيتامين (د). يمتص فيتامين (د) في الجسم باعتباره هرمون الستيرويد. من المهم لك أن تعرف أن مستقبلات فيتامين D الموجودة داخل الجسم تساعد في بناء كتلة العضلات.

إذا كنت تبحث عن تلك الحمية ذات الرأسين المنتفخة والتمرين ليس هو الشيء الوحيد الذي تحتاج إلى التركيز عليه.

. تحسين المزاج

تقول الدراسات إن الحصول على مستويات كافية من فيتامين (د) تساعدك على تحسين مزاجك. أيضًا، إذا كنت تتطلع إلى الحفاظ على ذكائك حتى في سن الشيخوخة، عليك تناول ما يكفي من فيتامين (د)، نظرًا لأنه يقوي أنسجة المخ، ويحميه من الأمراض العصبية.

في حين أن الشمس هي أفضل مصدر لفيتامين د ، إلا أنها ليست المصدر الوحيد المتاح. هناك الكثير من الأطعمة التي تحدث بشكل طبيعي والتي يمكن أن تساعدك على الحصول على كميات كافية من فيتامين (د) لاحتياجات الجسم.

يحتوي زيت كبد سمك القد، وزيت السمك والمحار وكافيار على أفضل مصادر فيتامين (د) ، وأخيرًا يجب أن تكون مدركًا لأخطار التعرض المباشر لأشعة الشمس. التوازن دائمًا هو مفتاح أسلوب الحياة الصحي.

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