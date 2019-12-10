» اختفاء طائرة عسكرية في تشيلي

10 ديسمبر 2019 - 12:55 م

اختفت طائرة عسكرية على متنها 38 شخصًا؛ بعد إقلاعها من جنوب البلاد متجهة إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، بحسب إعلان سلاح الجو. موضحًا أن 17 ممن كانوا على متنها هم من أفراد الطاقم والبقية ركاب.

وأكد الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، الذي تشهد بلاده أسوأ اضطرابات مدنية تمر عليها منذ عقود، في تغريدة أنه سيتوجّه إلى مدينة بونتا أريناس التي أقلعت منها الطائرة في جنوب البلاد برفقة وزير الداخلية جونزالو بلومل؛ لمتابعة عملية الإنقاذ.

وقال بيان صادر عن سلاح الجو بأن «طائرة (سي - 130 هيركليز) أقلعت الساعة 16:55 (19:55 ت غ) من مدينة بونتا أريناس إلى قاعدة الرئيس إدواردو فري» في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا).

وأعلن سلاح الجو «حالة التأهب» إثر فقدان الاتصال بالطائرة الساعة 18:13 وأطلق عملية إنقاذ باستخدام طائرات وسفن تابعة لسلاح البحرية التشيلي.

يذكر أن الطائرة تقوم بمهمات دعم لوجيستي وتنقل موظفين إلى القاعدة في القارة القطبية الجنوبية؛ لتفقّد خط أنابيب إمدادات الوقود للقاعدة ومعالجة المنشأة لمنع تآكلها جراء الصدأ.