إجراء هام بالسعودية بشأن تواجد الرجال والنساء بالمطاعم

10 ديسمبر 2019 - 12:00 ص

أعلنت السلطات السعودية إلغاء تخصيص أبواب منفصلة للرجال والنساء بالمطاعم، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود الاجتماعية الصارمة التي فرضها رجال الدين المتشددون في البلاد، وهى القيود التي بدأت المملكة في تخفيفها تدريجياً، إذ أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على «تويتر»، أمس الأول، أنه «لم يعد أمرًا إلزاميًا على المطاعم أن يكون لها مدخل للأسر والنساء، وآخر للرجال بمفردهم».

