» ضاحي خلفان ينشر فيديو «شُكر» لـ«قطر»

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ضاحي خلفان
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ضاحي خلفان

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خليجي 24

نشر ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي السابق، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، يتقدم فيه مجموعة من جماهير منتخبات خليجية مشاركة في بطولة "خليجي24" التي تستضيفها الدوحة، بالشكر إلى قطر نتيجة التنظيم.

وكتب "خلفان" تعليقًا على الفيديو :«جماهير تشكر قطر على التنظيم»، والذي يظهر مراسلين لقنوات قطرية يجرون لقاءات مع جماهير بعض هذه المنتخبات، يتوجهون فيها بالشكر لقطر ويبدون سعادتهم بوجودهم فيها.

ويأتي نشر "خلفان" هذا الفيديو، خاصة أنه معروف بهجومه على قطر بسبب سياستها تجاه دول الخليج، في وقت يتحدث فيه إعلام محلي ودولي عن قرب المصالحة الخليجية.

وتحدثت تقارير صحفية، عن خطوات إيجابية تم إحرازها في هذا الملف، والتي بدأت بتراجع السعودية والإمارات والبحرين، عن مقاطعتهم "خليجي 24"، حيث قررت الدول الثلاث المشاركة في البطولة الخليجية.
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بطولة خليجي 24، على أراضيها والتي من المقرر أن تنتهي غدًا الأحد، حيث سيلتقي المنتخب السعودي بنظيره البحريني في نهائي البطولة، وذلك بعد إقصاء منتخب قطر من جانب السعودية بهدف دون رد.


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