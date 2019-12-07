قصف مقر مقتدى الصدر بطائرة مسيرة

07 ديسمبر 2019 - 12:22 م

أعلن التيار الصدري في العراق في بيان له، اليوم السبت، عن تعرض مقر زعيمه مقتدى الصدر في النجف لقصف بطائرة مسيرة في محافظة النجف.

وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في بيان: "بعد أن وجدنا المصلحة بنشر الخبر أقول: تعرضت الحنانة فجر اليوم إلى قصف من طائرة مسيرة، وذلك ردًا على الأوامر التي صدرت من الصدر للقبعات الزرق بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضاف العراقي: أن "المهم هو حماية المتظاهرين وأمنهم، والمهم أيضًا هو سلامة الوطن وحب الوطن من الإيمان"، مؤكدا أن التحقيقات جارية.