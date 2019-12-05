مفكر مصري يطالب بتغيير اسم جامعة الأزهر لهذا السبب

05 ديسمبر 2019 - 10:30 م

دعا طارق حجي المفكر الليبرالي، إلى ضم الطلاب المسيحيين للمدارس والجامعات الأزهرية، قائلا: «إن مؤسسة الأزهر طرأ عليها في ستينات القرن الماضي ما جعلها تختلف عما كانت عليه في التاريخ بعد أن كانت السلطة العليا للمسلمين السنة في مصر وفي العالم».



وأوضح حجي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المؤسسة الدينية تضم 4.5 مليون طالب في الكليات والمعاهد الأزهرية يجب أن يتم ضمهم إلى المدارس والمعاهد المصرية لينضم إليها الطلاب المسيحيون.

