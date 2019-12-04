تخفيف الحكم على كويتي كاد يقتل مصريًا ضربًا

04 ديسمبر 2019 - 04:48 م

أصدرت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء حكمًا بتخفيف العقوبة على مواطن كويتي متهم بالاعتداء بالضرب على مواطن مصري يدعى "وحيد" الذي هز فيديو الاعتداء عليه مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أشهر.

وقررت المحكمة تخفيف الحكم بحبسه من 17 عامًا إلى 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الشروع في القتل، حيث اعتدى عليه بطريقة وحشية أحدثت فيه إصابات خطيرة.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، كانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم 17 عاما نظير اتهامات الشروع في القتل والإتلاف العمدي والسب العلني. وأيدت المحكمة براءة المصري "وحيد" من سب وضرب المواطن الكويتى.