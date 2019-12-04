» الرئيس الإيراني يدعو للإفراج عن المتظاهرين

04 ديسمبر 2019 - 10:28 ص

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الإفراج عن المتظاهرين الأبرياء، الذين احتجزوا أثناء الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين.

وقال روحاني، في كلمة للتليفزيون الرسمي للبلاد: "ينبغي إظهار الرأفة الدينية والإسلامية، هؤلاء الأبرياء الذين احتجوا على ارتفاع أسعار البنزين ولم يكونوا مسلحين يجب الإفراج عنهم".

وبدأت احتجاجات إيران في منتصف نوفمبر، بسبب رفع أسعار البنزين، لكن بعد ذلك طالب المتظاهرون بالإطاحة بكبار القادة في البلاد التي تعتبر أكبر المظاهرات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية منذ 40 عاما.