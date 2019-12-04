ليلة مضطربة فى لبنان بعد تسمية الخطيب رئيسا للحكومة

04 ديسمبر 2019 - 09:22 ص

شهدت بيروت ليلة مضطربة بين قوات الأمن والمتظاهرين بعد ترشيح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسًا للحكومة، حيث قام المتظاهرون بقطع الطريق علي جسر الرينج وسط بيروت، إلا أن قوات الأمن اشتبكت مع المتظاهرين وقامت بتفريقهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع وضرب المتظاهرين حتى تمكنت من استعادة السيطرة على الجسر، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

وحاول المتظاهرون العودة إلى الجسر والسيطرة عليه مرة أخرى إلا أن قوات الأمن لم تمنحهم الفرصة، وشهد محيط الجسر حالة من الكر والفر بينهم، فيما أغلق المحتجين طريق البالما وعدد من الطرق شمالي لبنان، وعدد من طرق البقاع الرئيسية شرق لبنان.

جدير بالذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أعلن عن تأييده لترشيح الخطيب، الأمر الذي دفع المتظاهرين للاحتجاج أمام منزل الأخير اعتراضًا علي ترشيحه.