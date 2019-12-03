إصابات خطيرة في حريق ضخم بالسودان

03 ديسمبر 2019 - 02:07 م

أصيب العشرات في حريق هائل نشب في المنطقة الصناعية في الخرطوم، وبعضهم إصابتهم خطيرة وتم إخلاء المنطقة المحيطة من السيارات والعمال وشالمارة.

وأكد شهود عيان أن الحريق نشب في مصنع "سيلا" للسيراميك، وأن النيران اشتعلت من انفجار عبوات الغاز داخل المصنع.

وفي سياق متصل دعت لجنة أطباء السودان المركزية الأطباء والكوادر الطبية للتوجه إلى المستشفى لإسعاف المصابين الذين أصيبوا في الحريق.

وأعلنت اللجنة أن هناك إصابات متفاوتة لخطورة وما زال هناك الإصابات جار نقلها في الوقت الحالي.