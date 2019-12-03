» الديوان الملكي السعودي يوجه بعلاج هذا الفنان بشكل عاجل

03 ديسمبر 2019 - 10:59 ص

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الديوان الملكي السعودي، وجه بعلاج الفنان خالد سامي في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج.





وحسب العربية نت قالت زوجة الفنان عائدة العتيبي، إن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال رمضان الماضي، مضيفة أن "غسيل الكلى الذي خضع له الفنان كان علاجاً مؤقتا، حيث إنه يحتاج إلى زراعة كلي".





وأضافت العتيبي،"سبب تأخر العملية كان رغبة ابنتهما سارة بالتبرع لوالدها بكليتها، لكن الفحوصات أظهرت عدم مواءمتها، مما حال دون تبرع لوالدها رغم رغبتها في ذلك"، موضحة أن "أمر الديوان الملكي صدر قبل 10 أيام، والآن يجري التواصل مع الصين لترتيب نقل خالد إلى أحد المستشفيات المتخصصة بزراعة الكلى".





وطمأنت العتيبي جمهور سامي على حالته، موضحةً أنه غادر المستشفى وهو الآن متواجد مع أسرته إلى حين موعد السفر، مضيفةً أنه "كسب في هذا الوقت محبة الناس ودعاءهم ما رفع من معنوياته ومقاومته للمرض".







