» بوتين يصادق على قانون يوسّع توصيف "العميل الأجنبي"

02 ديسمبر 2019 - 11:28 م

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، على تعديلات قانونية تنص على وصف الأشخاص الذين ينشرون عبر الإنترنت، ويتلقون التمويل من الخارج، بـ"عميل أجنبي".



وحسب التعديلات المنشورة في نظام المعلومات القانونية للدولة الروسية، سيصنف كل شخص في البلاد، ينشر عبر الإنترنت، ويتلقى التمويل من الخارج، "عميلا أجنبيا".

وكان الرئيس الروسي، قد صادق في 2017، على تعديلات قانونية تنص على وصف المؤسسات الإعلامية الأجنبية، العاملة في البلاد، بـ"عميل أجنبي"، بينما التعديلات الحالية تشمل الأفراد كذلك.

وفي وقت سابق، ضمت وزارة العدل الروسية، 9 مؤسسات إعلامية أمريكية تعمل في البلاد، بينها إذاعة "Voice of America" إلى قانون "العميل الأجنبي".