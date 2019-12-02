واشنطن تهدد بفرض رسوم جديدة على واردات صينية

02 ديسمبر 2019 - 10:20 م

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، الإثنين، إن بلاده ستفرض رسوما جمركية على واردات من الصين، "حال عدم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري" قبل منتصف الشهر الجاري.



وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين البلدين في واشنطن.

واتفقت الولايات المتحدة والصين آنذاك على "مرحلة أولى" من اتفاق للتجارة، تشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.

وأضاف روس في مقابلة مع قناة " فوكس نيوز"، الإثنين، أن هناك مهلة زمنية حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول، "وإذا لم يوقع البلدان المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري "سيجري رفع الرسوم الجمركية كما أوضح الرئيس دونالد ترامب".

وكشف روس أن الرسوم الجمركية ستطال بضائع صينية بقيمة 156 مليار دولار، وهذا لن "يتعارض مع عيد الميلاد هذا العام.. لأن تجار التجزئة لديهم مخزون بالفعل.. إنه وقت جيد حقًا إذا اضطررنا إلى فرض المزيد من التعريفات".

وفي منتصف أغسطس/ آب الماضي، تراجع ترامب عن موعد الأول من سبتمبر/ أيلول من العام الجاري لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على آلاف المنتجات المستوردة من الصين، إلى منتصف الشهر الجاري، بما في ذلك منتجات تكنولوجية وملابس وأحذية.

وقال ترامب آنذاك إنه اتخذ قرار الإرجاء لتفادي تطبيق الرسوم على موسم مبيعات عيد الميلاد، "للحد من تأثيره على الشركات الأمريكية وتمرير الزيادة إلى المستهلكين".

ودعا المفاوضون الصينيون الولايات المتحدة إلى إلغاء التعريفات في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق، الأمر الذي رفضه ترامب.

وتبادل البلدان فرض رسوم جمركية على سلع تقدر قيمتها بمئات مليارات الدولارات منذ بداية 2018، ما أدى إلى تضرر الأسواق المالية وتوتر معنويات الشركات والمستهلكين.

وقال روس: "لدينا اقتصاد قوي للغاية، ولديهم (الصينيين) الكثير من المشكلات". مشيرا إلى تأزم سلسلة الإمداد الصينية ومستويات الديون وتراجع ثقة المستهلك.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6 بالمئة في الربع الثالث، وهو المستوى الأضعف منذ 1993.