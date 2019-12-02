مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه لسد العجز

02 ديسمبر 2019 - 06:12 م

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعاني نقصًا في المياه يبلغ حجمه 21 مليار متر مكعب في السنة.

جاء هذا في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة المنعقد في القاهرة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكد الوزير التزام مصر بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، تأكيدا لما اتفقت عليه القيادة السياسية في مصر، وتم تدوينه في اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015.

يشار إلى أنه يقام اجتماع بمصر على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث يعد هذا الاجتماع الثاني من جملة 4 اجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث، للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل حلول 15 يناير 2020.

وقال "عبد العاطي" إنه من الضروري مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي بشكل معمق، حيث تعاني مصر من نقص كبير في المياه.

وصرح الوزير، بأنه يعتقد وجود طريق واضح نحو إيجاد حل مربح للجانبين في هذه المفاوضات، مشيرًا إلى أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق، من ناحية ليمكن إثيوبيا من تحقيق هدفها من خلال توليد الطاقة المائية، ويمنع إحداث ضرر كبير على استخدامات المياه لدول المصب.

وقال إن "مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، ويتم سد العجز في الوقت الحالي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق واسع".

كما ذكر أن مصر تعوض هذا من طريق آخر أيضًا، موضحًا: "علاوة على ذلك، تستورد مصر نحو 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويا من أجل سد الفجوة الغذائية"، مشددًا على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات بما يمكن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالي وخزان أسوان من تحقيق هدفه أيضا.