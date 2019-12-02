  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:56 م
بحث متقدم
الوزير

كامل الوزير:«جاهز لتدريب المنتخب بس مش هيستحملوني»

مدبولي

«بيان عاجل» لرئيس الوزراء عن تزايد حالات الانتحار

الملك سلمان

الملك سلمان يخص 176 سعوديًا بأمر ملكي عاجل

هيثم الحريري

«الحريري» يحرج«أديب»:«ليه كنت بتنط من على السور؟»

ميتشو

رسميًا.. «مرتضى» يطيح بـ«ميتشو» من تدريب الزمالك

شيخ الأزهر

بعد تزايد حالات الانتحار.. شيخ الأزهر يلتقي مستشار الرئيس

سد النهضة

مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه لسد العجز

الجيم فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

بسبب المنشطات..«الجيم» فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

أمير الكويت والملك سلمان

رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان

ارشيفية

مصر تكشف سبب قطع العلاقات مع قطر

وزير الري:

مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه لسد العجز

عرب وعالم

سد النهضة
سد النهضة

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

توقيع أكبر اتفاقية بين مصر وروسيا في القمة الاقتصادية

#

"عكاشة": متر المياه في مصر أصبح أغلى من كيلو اللحمة

#

رئيس الوزراء يعلن دخول مصر مرحلة الفقر المائي

#

منحة 2.5 مليار ريال من "بن سلمان".. من المحظوظ

مصر

مياه النيل

سد النهضة

وزير الري

سد النهضه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعاني نقصًا في المياه يبلغ حجمه 21 مليار متر مكعب في السنة.

جاء هذا في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة المنعقد في القاهرة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكد الوزير التزام مصر بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، تأكيدا لما اتفقت عليه القيادة السياسية في مصر، وتم تدوينه في اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015.

يشار إلى أنه يقام اجتماع بمصر على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث يعد هذا الاجتماع الثاني من جملة 4 اجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث، للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل حلول 15 يناير 2020.

وقال "عبد العاطي" إنه من الضروري مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي بشكل معمق، حيث تعاني مصر من نقص كبير في المياه.

وصرح الوزير، بأنه يعتقد وجود طريق واضح نحو إيجاد حل مربح للجانبين في هذه المفاوضات، مشيرًا إلى أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق، من ناحية ليمكن إثيوبيا من تحقيق هدفها من خلال توليد الطاقة المائية، ويمنع إحداث ضرر كبير على استخدامات المياه لدول المصب.

وقال إن "مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، ويتم سد العجز في الوقت الحالي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق واسع".

كما ذكر أن مصر تعوض هذا من طريق آخر أيضًا، موضحًا: "علاوة على ذلك، تستورد مصر نحو 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويا من أجل سد الفجوة الغذائية"، مشددًا على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات بما يمكن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالي وخزان أسوان من تحقيق هدفه أيضا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أمير مرتضى يفجر مفاجأة عن اسم مدرب الزمالك الجديد
» بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية للإعلان عن أفضل لاعب بالعالم 2019
» فنانة شهيرة:«بغسل رجل جوزي بالمايه والملح»
» بعد البرج والمترو.. حالة انتحار جديدة بأسيوط
» أول تعليق لشقيق أمير قطر بعد الفوز على الإمارات
» تلاعب الموظفين أبعدنى عن التعيين كمأذون شرعى بطلخا!
» قطر تقسو على الإمارات وتتأهل لدور الـ4 بـ«خليجي 24»
» الكويت تتحدث عن طي الخلاف بين دول الخليج
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر
» دجلة يحجز مقعدًا في دور الـ16 بكأس مصر
» «تذكرتي» يعلن موعد فتح حجز تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس