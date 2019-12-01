"بايدن" يحذر: بقاء ترامب في السلطة خطر

01 ديسمبر 2019 - 12:31 م

شن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، هجومًا حادًا على الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن بقاء ترامب، في السلطة لمدة 8 سنوات؛ سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، مشددًا على ضرورة عدم السماح له بذلك.

وكتب بايدن في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد: "بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية.. لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسًا لمرحلة رئاسية واحدة فقط".

وأضاف بايدن في تغريدة أخرى: "أن ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته، التي تخدم الأثرياء.. من الواضح لمن يعمل الرئيس ترامب؟ أعطت إدارته الأولوية للتخفيضات الضريبية العملاقة للأثرياء والشركات، وفي الوقت نفسه هاجموا المساعدات الغذائية في كل فرصة حصلوا عليها. إنه بلا قلب.. لا ينبغي لأحد أن يجوع في أمريكا".

يذكر أن هناك حربًا كلامية تدور منذ فترة بين ترامب وبايدن، المرشح الديمقراطي صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.