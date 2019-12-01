  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:27 م
بحث متقدم
دير أبو فانا

بالأسماء.. ضحايا انهيار سور أبو فانا الأثري بالمنيا

الإفتاء

هل ترث من خلعت نفسها؟.. الإفتاء تجيب

بايدن وترامب

"بايدن" يحذر: بقاء ترامب في السلطة خطر

صورة من الفيديو

طلاب يشيعون جثمان معلمتهم بالزي المدرسي

المغامسي : "بن زايد" قائد فذ ينتسب إلى بيت العراقة

المغامسي : "بن زايد" قائد فذ ينتسب إلى بيت العراقة

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: إحنا كنا قافلين الحنفية

ارشيف

مظاهرات تضرب"تل أبيب" وتطالب برحيل نتنياهو

شيخ الأزهر

الباز لشيخ الأزهر: ما تقوله مزعج

كامل الوزير

وزير النقل: اطمنوا يا مصريين "كامل الوزير" بيشتغل

عثمان خان

فيديو نادر لمنفذ حادث طعن لندن وهو يكشف هذا الأمر

"بايدن" يحذر: بقاء ترامب في السلطة خطر

الحياة السياسية

بايدن وترامب
بايدن وترامب

علي محمود

أخبار متعلقة
#

شاهد.. ترامب يستقبل أشهر كلب في العالم بالبيت الأبيض

#

موت الحقيقة!!

#

«ترامب» لـ«أردوغان»: لا تكن أحمقًا.. فكيف رد عليه

#

أسباب اتساع دائرة الفقر في البلدان العربية

ترامب

جوبايدن

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

شن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، هجومًا حادًا على الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن بقاء ترامب، في السلطة لمدة 8 سنوات؛ سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، مشددًا على ضرورة عدم السماح له بذلك.

وكتب بايدن في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد: "بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية.. لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسًا لمرحلة رئاسية واحدة فقط".

وأضاف بايدن في تغريدة أخرى: "أن ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته، التي تخدم الأثرياء.. من الواضح لمن يعمل الرئيس ترامب؟ أعطت إدارته الأولوية للتخفيضات الضريبية العملاقة للأثرياء والشركات، وفي الوقت نفسه هاجموا المساعدات الغذائية في كل فرصة حصلوا عليها. إنه بلا قلب.. لا ينبغي لأحد أن يجوع في أمريكا".

يذكر أن هناك حربًا كلامية تدور منذ فترة بين ترامب وبايدن، المرشح الديمقراطي صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اصطدام جرار زراعي بقطار المنصورة وإصابة شخصين
» بعد وفاتها.. العثور على جثة زوجها بالثلاجة
» إليسا تشعل الأجواء برقصتها الشهيرة بكندا
» فوائد سحرية لـ"قشرة الموز" كل يوم
» وقفة ومسيرات لطلاب الجامعات بالعراق
» التشكيل المتوقع لـ "بيراميدز" فى مواجهة بطل نيجيريا
» "ديسكفرى" تنتج 3 أفلام عن المتحف المصرى الكبير
» في اسكتلندا.. علاج المدمنين بجرعة "هيروين"
» ضبط شابين يتعاطيان المخدرات داخل محكمة
» متظاهرو "هونج كونج" يطالبون ترامب بالتدخل لتحريرهم من الصين
» تخفيض سعر اللحوم 5 جنيهات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية